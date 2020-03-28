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14:06   28 Марта 2020
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Кадры с рвущимися из Польши на родину украинцами без масок попали в сеть

Кадры с рвущимися из Польши на родину украинцами без масок попали в сеть

Очевидцы засняли на видео многокилометровую очередь из пешеходов на польско-украинской границе, которые хотят вернуться на родину.

Толпы людей ожидают в нейтральной зоне автобусы, которые должны доставить их на Украину. Судя по кадрам, большинство из граждан — украинские трудовые мигранты, передает Федеральное агентство новостей.

Очевидцы отмечают, что большинство из людей стоят в очереди без медицинских масок, также они не соблюдают дистанцию. Кроме того, маски отсутствуют у сотрудников таможенной службы.  

Источник видео: youtube.com/rusvesna. su1945

Глава Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что на фоне распространения коронавируса будут закрыты границы, в том числе для граждан его страны. Дипломаты взяли на себя ответственность за тех, кто остается за рубежом. По последним данным ВОЗ, на Украине коронавирусная инфекция выявлена у 300 граждан, 5 человек умерли.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #польша #видео #коронавирус

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