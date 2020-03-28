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Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

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Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

 Пенсионеров в Москве предостерегли от нарушения режима самоизоляции

Пенсионеров в Москве предостерегли от нарушения режима самоизоляции
Цеков считает, что штраф Facebook на 4 млн рублей необходимо увеличить в 1000 раз

Цеков считает, что штраф Facebook на 4 млн рублей необходимо увеличить в 1000 раз

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13:57   28 Марта 2020
Общество

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.

25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил приостановить работу всех учреждений, кроме продуктовых магазинов, аптек и экстренных служб для нераспространения коронавируса. Актуальную информацию о COVID-19 можно получить на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #исаакиевский собор #коронавирус

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