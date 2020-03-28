Американская соцсеть Facebook, как известно, ведет крайне негативную политику по отношению к пользователям, которые проживают на территории России. Личные профили большинства патриотических деятелей неправомерно подвергаются блокировке.

С 14 марта вступило в силу постановление о назначении штрафа компании Facebook на сумму 4 миллиона рублей. Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков считает, что денежные взыскания с антироссийской социальной сети необходимо увеличить в 100 и даже в 1000 раз. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По словам сенатора, "супербольшие штрафы" смогут воспитать в корпорации программиста Марка Цукерберга уважение к РФ. Именно такой метод противостояния влиянию Запада является предпочтительным, отметил политик.

Некоторое время назад Цеков склонялся к необходимости полной блокировки интернет-ресурса на территории российского государства. Однако позже он осознал, что подобным же образом Запад может поступить с нашими соцсетями и ввести ограничения на "ВКонтакте" и "Одноклассники" в подконтрольных ему странах.

Сенатор всегда выступал за отказ россиян, особенно должностных лиц, от Facebook. Он подает собственный пример и никогда не общается с избирателями через американскую социальную сеть, подчеркнул Цеков.