Пенсионеров в Москве предостерегли от нарушения режима самоизоляции

Департамент соцзащиты российской столицы сообщил, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.

Москвичи старше 65 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Их призвали покидать квартиры лишь в случае крайней необходимости. Для них была утверждена выплата в размере 4 тысяч рублей. В московской мэрии отметили, что такие выплаты уже получили более 1,6 миллиона человек.

Первую часть выплаты в размере двух тысяч рублей жители столицы получили авансом. Вторая же часть будет перечислена после окончания режима самоизоляции при условии его соблюдения.

Впервые вспышка опасного заболевания была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Коронавирус быстро распространился на другие страны. На сегодняшний день количество инфицированных превысило 600 тысяч человек, а скончались не менее 27 тысяч зараженных.