COVID-19 «заразил» «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан» фейками

Два дня прошло с того момента, как Следком создал рабочую группу, которая ищет фейки о новом коронавирусе. Специалистам поручили проверять не только СМИ, но и мессенджеры, форумы и социальные сети на предмет материалов, вызывающих у россиян панику. Наказывать будут не только временной блокировкой от Роскомнадзора - авторам фейкньюс правоохранительные органы пригрозили уголовным делом.

За распространение фейков о вирусе уже заблокировали форум «Двач». Причиной стали сообщения о комендантском часе, который якобы вводится в Москве. Но новость модераторы быстро удалили, и доступ к форуму удалось восстановить.

Блокировать сайт или удалить отдельные материалы - решает Генеральная прокуратура. Именно ей подчиняется РКН. Как сообщили «Политике Сегодня» в ведомстве, с начала месяца Роскомнадзор получил 11 сообщений от Генпрокуратуры с требованиям удалить фейки из сети.

Так, фейкньюс нашли в материалах радиостанции «Эхо Москвы» и сайта «Говорит Магадан». Предупреждения выносились и администраторам социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и видеохостинга «Youtube». С блокировкой материалов последнего у РКН возникли трудности. Но какие именно – в ведомстве не уточнили.

Минсвязи скорее положительно оценивает текущую работу СМИ.

«Отмечу, что российские журналисты освещают объективно. И что не менее важно оперативно», — был краток замдиректор правового департамента ведомства Александр Кузнецов.

Заместитель генерального директора Первого канала и телеведущий Кирилл Клейменов не привык оценивать работу коллег: конечно, есть радостные моменты, а есть то, что противоречит элементарным этическим нормам.

«В целом, я не буду никого называть и давать оценку. Конечно, когда я слышу кого-то из своих коллег на радиостанции, которые выносят свои оценки – у меня это вызывает недоумение честно», — сказал Клейменов.

Солидарен с журналистом и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, оценивать материалы должны зрители или читатели.

«Вы знаете, я не очень люблю комментировать работу своих коллег. Я даже считаю, что в этом есть что-то не совсем правильное. Лучше бы это делали другие люди, которые употребляют эту информацию, а быть судьей мне как-то не хочется», — резюмировал Познер.

Всего с начала марта компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, обнаружила более 9,5 тысяч фейков о COVID-19. В основном это голосовые сообщения, которые жители столицы передавали друг другу в социальных сетях.

Специалисты уточнили, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах. Атака нацелена на «самую восприимчивую аудиторию — женскую»: сообщения приходят в группы в мессенджерах при детских садах, школах, на форумы мам. В начале месяца в Group-IB сообщили, что ищут заказчиков атаки и планируют передать информацию в правоохранительные органы. Расследование пока не завершено.