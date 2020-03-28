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13:00   28 Марта 2020
Общество

Политолог Светов заявил, что Петербург учел мировой опыт в борьбе с коронавирусом

Политолог Светов заявил, что Петербург учел мировой опыт в борьбе с коронавирусом

Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что в России, и в частности в Петербурге, учли опыт западных стран по борьбе с коронавирусной инфекцией, назвав преимуществом принятые в правительстве заблаговременные меры.

Такое мнение он высказал в интервью журналистам "Невских новостей". По словам Светова, Россия и Петербург — не первые в мире, кто пошел на карантин и приостановил жизнь общества. Однако многие сделали это поздно, когда число погибших начало стремительно увеличиваться.

Борис Джонсон не хотел принимать мер, считая, что Англия как остров застрахована от эпидемии. И только под угрозой президента Франции, что они закроют с Великобританией границу, Джонсон пошел на какие-то шаги, — напомнил Светов.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все достоверные и актуальные данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #светов #коронавирус

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