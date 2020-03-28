Офтальмологи из США признали конъюнктивит новым признаком COVID-19

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией у некоторых людей может являться конъюнктивит, утверждают специалисты American Academy of Ophthalmology.

Вывод сделан на основе информации от китайских медиков, согласно которой у одного из 30 пациентов с положительным диагнозом на COVID-19 возникает воспаление слизистой оболочки глаза. Подтверждением служит другое исследование в КНР, зафиксировавшее конъюнктивит у девяти человек из 1099 лабораторно подтвержденных случаев.

Академия офтальмологии теперь рекомендует врачам защищать не только нос и рот, но и глаза, особенно при осмотре пациентов с глазным воспалением, лихорадкой и симптомами ОРВИ.