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12:53   28 Марта 2020
Общество

Офтальмологи из США признали конъюнктивит новым признаком COVID-19

Офтальмологи из США признали конъюнктивит новым признаком COVID-19

Одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией у некоторых людей может являться конъюнктивит, утверждают специалисты American Academy of Ophthalmology.

Вывод сделан на основе информации от китайских медиков, согласно которой у одного из 30 пациентов с положительным диагнозом на COVID-19 возникает воспаление слизистой оболочки глаза. Подтверждением служит другое исследование в КНР, зафиксировавшее конъюнктивит у девяти человек из 1099 лабораторно подтвержденных случаев.

Академия офтальмологии теперь рекомендует врачам защищать не только нос и рот, но и глаза, особенно при осмотре пациентов с глазным воспалением, лихорадкой и симптомами ОРВИ.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #китай #врачи #заражение #глаза #коронавирус

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