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12:53   28 Марта 2020
Политика

Россияне прибыли из Киева в Москву на спецпоезде

Россияне прибыли из Киева в Москву на спецпоезде

Специальный поезд №906, который организовали для возвращения россиян на родину с Украины, прибыл на Киевский вокзал.

28 марта в 19:35 поезд №905 с гражданами Украины отправится в Киев и прибудет 29 марта утром.

Представитель РЖД отметил, что в пути пассажиры пройдут медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора, а также пограничный и таможенный досмотр из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В поезде 18 вагонов и порядка 800 мест.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вывозить из страны спецпоездом будут тех украинцев, которые этого захотят.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #коронавирус

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