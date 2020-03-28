Россияне прибыли из Киева в Москву на спецпоезде

Специальный поезд №906, который организовали для возвращения россиян на родину с Украины, прибыл на Киевский вокзал.

28 марта в 19:35 поезд №905 с гражданами Украины отправится в Киев и прибудет 29 марта утром.

Представитель РЖД отметил, что в пути пассажиры пройдут медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора, а также пограничный и таможенный досмотр из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В поезде 18 вагонов и порядка 800 мест.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вывозить из страны спецпоездом будут тех украинцев, которые этого захотят.