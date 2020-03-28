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 Пенсионеров в Москве предостерегли от нарушения режима самоизоляции

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Цеков считает, что штраф Facebook на 4 млн рублей необходимо увеличить в 1000 раз

Цеков считает, что штраф Facebook на 4 млн рублей необходимо увеличить в 1000 раз

 Россияне прибыли из Киева в Москву на спецпоезде

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12:50   28 Марта 2020
Политика

Минобороны показало видео работающих в Бергамо российских врачей

Минобороны показало видео работающих в Бергамо российских врачей

Российское Министерство обороны публикует видеозапись, на которой видна работа российских специалистов в Италии. В город Бергамо прибыли военные, врачи и специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) из России.

На видео специалисты обрабатывают раствором мебель и предметы интерьера. Сейчас в Италии работают российские вирусологи, которые привезли с собой комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и медицинское оборудование, передает RT. Всего из России в Италию прибыли 14 военных самолетов Ил-76 со специалистами и оборудованием.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились, что Россия окажет помощь стране в борьбе с коронавирусом. Количество погибших от заболеваний, вызванных вирусом, в Италии достигло 969 человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#италия #минобороны рф #коронавирус

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