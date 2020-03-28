РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает вариант ограничить перемещения внутри страны, чтобы сократить распространение коронавируса.

Правительство РФ сообщило о возможном ограничении передвижения граждан по стране на фоне ситуации с коронавирусом. По сообщению РИА Новости, авиационное и железнодорожное сообщения могут быть ограничены в рамках борьбы с пандемией.

Пресс-служба правительства пока не подтвердила эту информацию, но и не опровергли ее.

Запрет на перемещение граждан между городами может стать еще одной мерой, которая вводится в нашей стране для борьбы с COVID-19. По указу президента России Владимира Путина с 30 марта по 3 апреля 2020 года граждане РФ уходят на оплачиваемые выходные.