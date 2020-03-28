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РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

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РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

 ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель
Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

 Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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12:33   28 Марта 2020
Общество

РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает вариант ограничить перемещения внутри страны, чтобы сократить распространение коронавируса.

Правительство РФ сообщило о возможном ограничении передвижения граждан по стране на фоне ситуации с коронавирусом. По сообщению РИА Новости, авиационное и железнодорожное сообщения могут быть ограничены в рамках борьбы с пандемией.

Пресс-служба правительства пока не подтвердила эту информацию, но и не опровергли ее.

Запрет на перемещение граждан между городами может стать еще одной мерой, которая вводится в нашей стране для борьбы с COVID-19. По указу президента России Владимира Путина с 30 марта по 3 апреля 2020 года граждане РФ уходят на оплачиваемые выходные.

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Автор: Илья Романович
#россия #карантин #коронавирус

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