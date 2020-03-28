Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

Политолог Михаил Погребинский заявил, что ситуация с COVID-19 продемонстрировала полнейшее отсутствие солидарности в ЕС. По его мнению, в Евросоюзе никто не оказывает друг другу никакой помощи, опустив руки и занимаясь чем-то другим.

По словам эксперта, главными борцами с коронавирусом в мире стали Россия и Китай. Международный валютный фонд что-то требует от Украины, но не спешит помогать стране, заявил он.

"Почему, собственно говоря, надо особо помогать, они же не демонстрируют солидарность даже внутри своего сообщества евроатлантического", — говорит Погребинский.

Эксперт возмутился тем, что Италии помогают Китай и Россия, а военные медики вынуждены ехать в Бергамо по НАТОвским дорогам, тогда как Евросоюз не делает для борьбы с коронавирусом ничего.