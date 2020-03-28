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 ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель
Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

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12:17   28 Марта 2020
Общество

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

Пенсионный фонд РФ досрочно выделил деньги на пособия ветеранам Великой Отечественной войны и пенсии сервисам доставки, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Речь идет об отправке средств в учреждения, которые занимаются выдачей пенсий и льготных выплат. Решение о досрочных выплатах принято в связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля на фоне коронавируса.

Всего фонд направил 113,2 миллиардов рублей, 17,7 миллиардов из которых пойдут на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы. ПФР выделил 356 миллиардов рублей кредитным учреждениям на предоставление выплат с 1 по 12 апреля.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

Нерабочая неделя призвана резко сократить количество инфицированных коронавирусом в России. Об этом сегодня сообщил ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.

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Автор: Ирина Большунова
#пфр #коронавирус

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