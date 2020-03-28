Беглов рассказал о дезинфекции школ и детсадов в Санкт-Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что во время недельного карантина будут дезинфицироваться все школы и детские сады в регионе.

Все учреждения (включая школы и детсады) в Санкт-Петербурге закроются во время недели карантина для полной дезинфекции. Эту информацию сообщил глава города Александр Белов во время заседания Государственного совета России, направленного на противодействие распространению COVID-19.

Александр Беглов дал распоряжение закрыть все общественные места в регионе, кроме продуктовых и продовольственных магазинов, без которых жители города не смогут поддерживать свою жизнедеятельность. Многие рестораны открыли доставку продукции на дом. Глава города отметил, что такие меры обезопасят жителей города.

Губернатор также дал поручение запретить всю печатную продукцию, которая передается из рук в руки, до 30 апреля. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество заразившихся достигло 1036 человек.