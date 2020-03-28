Оперштаб сообщил о 228 новых случаях коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил еще один случай с летальным исходом пациента с коронавирусом. В настоящий момент в РФ зарегистрировано всего 4 смерти из-за заболевания.

За последние сутки в 26 регионах страны зафиксировано 228 случаев заражения. Общее число заболевших в 62 регионах России составило 1264 человека.

Вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа началась в Китае, в городе Ухане. С конца минувшего года новый вирус облетел весь мир и зафиксирован более чем в 180 государствах. 11 марта ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила пандемию коронавируса в мире. Россия предпринимает необходимые меры: закрываются развлекательные, спортивные и культурные учреждения, запрещаются и переносятся массовые мероприятия.

Необходимую информацию по распространению вируса, первых симптомах и действиях в случае заражения можно прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.