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РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

РИА Новости сообщает о возможном ограничении движения по России из-за коронавируса

 ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель
Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

 Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
11:58   28 Марта 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 228 новых случаях коронавируса в РФ

Оперштаб сообщил о 228 новых случаях коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил еще один случай с летальным исходом пациента с коронавирусом. В настоящий момент в РФ зарегистрировано всего 4 смерти из-за заболевания.

За последние сутки в 26 регионах страны зафиксировано 228 случаев заражения. Общее число заболевших в 62 регионах России составило 1264 человека.

Вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа началась в Китае, в городе Ухане. С конца минувшего года новый вирус облетел весь мир и зафиксирован более чем в 180 государствах. 11 марта ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила пандемию коронавируса в мире. Россия предпринимает необходимые меры: закрываются развлекательные, спортивные и культурные учреждения, запрещаются и переносятся массовые мероприятия. 

Необходимую информацию по распространению вируса, первых симптомах и действиях в случае заражения можно прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#карантин #коронавирус

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