Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Коронавирусная инфекция при невысокой температуре воздуха и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до 72 часов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на период эпидемии коронавирусной инфекции. В сообщении сказано, что вирус сохраняет жизнеспособность в течение трех суток в условиях достаточной влажности и невысокой температуры воздуха.

Ведомство рекомендует чаще проветривать помещения, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а также обязательно мыть принесенные из магазина упаковки с продуктами. Об этом пишет RT.

Некоторые инфицированные могут перенести легкую форму болезни, которая протекает практически бессимптомно. Однако именно они становятся наиболее опасными переносчиками заболевания.

Роспотребнадзор призвал граждан максимально ограничить контакты и по возможности находиться дома. При выходе на улицу не следует прикасаться к каким-либо предметам, после возвращения домой следует обязательно продезинфицировать руки, умыть лицо, прополоскать слизистые.