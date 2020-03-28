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 Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

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11:42   28 Марта 2020
Политика

Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Коронавирусная инфекция при невысокой температуре воздуха и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до 72 часов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на период эпидемии коронавирусной инфекции. В сообщении сказано, что вирус сохраняет жизнеспособность в течение трех суток в условиях достаточной влажности и невысокой температуры воздуха. 

Ведомство рекомендует чаще проветривать помещения, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а также обязательно мыть принесенные из магазина упаковки с продуктами. Об этом пишет RT.

Некоторые инфицированные могут перенести легкую форму болезни, которая протекает практически бессимптомно. Однако именно они становятся наиболее опасными переносчиками заболевания. 

 

Роспотребнадзор призвал граждан максимально ограничить контакты и по возможности находиться дома. При выходе на улицу не следует прикасаться к каким-либо предметам, после возвращения домой следует обязательно продезинфицировать руки, умыть лицо, прополоскать слизистые. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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