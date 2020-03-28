Вирусолог Викулов рассказал, почему дачникам опасно выезжать за город на фоне коронавируса
Гражданам России не стоит ехать на дачи на фоне распространения коронавирусной инфекции, рассказал директор научно исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Российский лидер Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля. По словам эксперта, некоторые россияне неправильно восприняли просьбу президента придерживаться карантинных правил.
Викулов добавил, что на дачах затруднено оказание медицинский помощи в силу отдаленности земельных участков граждан от населенных пунктов. Также он напомнил о длинном инкубационном периоде коронавируса.
"Ближайшие две недели переломные, смотря, как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей", — уточнил эксперт.
Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.