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 ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель

ПФР досрочно направил средства на выделение пенсий и пособий за апрель
Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

Ситуация с коронавирусом показала отсутствие солидарности в Евросоюзе

 Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней

Роспотребнадзор определил, что коронавирус жизнеспособен около трех дней
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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11:13   28 Марта 2020
Общество

Врачи Новосибирска зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19

Врачи Новосибирска зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19

Новую тест-систему для диагностики нового типа пневмонии зарегистрировали в Новосибирске, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новая разработка призвана выявлять наличие коронавируса у человека за несколько часов. Российские специалисты создали уже несколько прототипов тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, отечественные ученые ведут работу над вакциной от коронавируса, которую уже начали тестировать на животных.

По последним данным, 1036 человек в России заразились COVID-19, 45 человек успешно вылечились от нового типа пневмонии. Правительство РФ запустило специальный портал стопкоронавирус.рф, на котором россияне могут ознакомиться со всей актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции в стране.

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Автор: Юлия Яковлева
#новосибирск #коронавирус

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