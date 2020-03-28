Врачи Новосибирска зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19

Новую тест-систему для диагностики нового типа пневмонии зарегистрировали в Новосибирске, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новая разработка призвана выявлять наличие коронавируса у человека за несколько часов. Российские специалисты создали уже несколько прототипов тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, отечественные ученые ведут работу над вакциной от коронавируса, которую уже начали тестировать на животных.

По последним данным, 1036 человек в России заразились COVID-19, 45 человек успешно вылечились от нового типа пневмонии. Правительство РФ запустило специальный портал стопкоронавирус.рф, на котором россияне могут ознакомиться со всей актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции в стране.