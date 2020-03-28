Журналист Светов положительно оценил принятые властями Петербурга карантинные правила

Правительство Петербурга и губернатор города Александр Беглов вовремя приняли карантинные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, считает политолог и журналист Юрий Светов.

Власти Северной столицы заблаговременно приняли меры по закрытию общественных мест на фоне пандемии COVID-19. Многие города иностранных государств слишком поздно взялись на введение ограничительных мер, что усугубило ситуацию.

Политолог отметил, что некоторые граждане считают эти меры неоправданными. Как уточнил Светов, в данной ситуации лучше немного перестараться, чем создавать угрозу здоровью жителей и гостей Санкт-Петербурга.

"Я сейчас читаю статью об эпидемии в Москве чумы в 1770 году, холеры в 1830-м и черной оспы в 1959-м году, все возрастало и люди умирали. Поэтому позиция руководства: лучше перебдеть, чем недобдеть", — добавил Светов в беседе с изданием "Невские новости".

Смольный приостановил распространение печатной продукции из рук в руки из-за коронавируса. Решение принято в соответствии с постановлением главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект создан правительством 16 марта.