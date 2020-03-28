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"Ценовая война" Саудовской Аравии приведет к увольнению 13% работников нефтяной сферы

"Ценовая война" Саудовской Аравии приведет к увольнению 13% работников нефтяной сферы

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10:36   28 Марта 2020
Экономика

"Ценовая война" Саудовской Аравии приведет к увольнению 13% работников нефтяной сферы

"Ценовая война" Саудовской Аравии приведет к увольнению 13% работников нефтяной сферы

Деятельность Саудовской Аравии по демпингу нефтяных цен способна привести к увольнению работников добывающей промышленности по всему миру. До конца года без работы могут остаться более миллиона специалистов.

Новые условия работы международной добывающей промышленности вынудят компании оставить без работы каждого пятого сотрудника индустрии – к концу года лишиться места труда могут около миллиона человек, к такому выводу приходят аналитики консалтинговой компании Rystad Energy.

Сокращение будет обусловлено снижением темпов производства энергоресурсов на фоне падающего спроса. Последний напрямую связан с двумя факторами – пандемией коронавируса и политикой Саудовской Аравии по демпингу цен. Ее мировое сообщество уже называет "ценовой войной", только от нее пострадают около 13% работников.

Эр-Рияд намеренно предлагает потребителю нефть по искусственно сниженной цене, пытаясь вытеснить с европейского рынка конкурентов из России. Страны Запада, в том числе США, просят страну вернуться к устойчивому ценообразованию.

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Автор: Ирина Большунова
#саудовская аравия #цены на нефть

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