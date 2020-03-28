Власти Петербурга указом запретили распространение печатной продукции из рук в руки

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете на распространение печатных материалов из рук в руки в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно указу, эта мера будет действовать до 30 апреля. Известно, что коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность на бумаге довольно долгое время.

Актуальную информацию о распространении болезни в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным, в стране зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией.