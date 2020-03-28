Польша отметила вклад России в борьбу с коронавирусом в Италии

Россия оказала Италии неоценимую помощь с борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявили читатели польского издания Interia. Пользователи отмечают, что итальянцы, без всякого сомнения, ценят Россию, зато к Польше относятся негативно.

Читатели польского издания Interia отметили, что Варшава поступает не слишком мудро, делая врага из более сильного соседа, рассчитывая, что в случае необходимости на помощь придет "дядюшка из-за океана". Об этом пишет в комментариях под статьей издания о помощи России Италии пользователь Józwa Butrym, сообщает РИА Новости.

Пользователь Kowid добавил, что только в кризисной ситуации миру стало понятно, какое государство обладает сильной экономикой. США даже в собственной стране не могут справиться с распространением коронавируса, зато Китай отправляет гуманитарную помощь на все континенты.

По словам пользователя polish farmer, Россия вызывает у него больше доверия, чем польские политики.

Издание La Stampa сообщало, что более 80 процентов гуманитарной помощи, поставленной Россией, не поможет Италии победить коронавирус. Как справедливо отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, издание сослалось на анонимные источники.

В минувшую среду в Италию прибыли военные специалисты из РФ. Сейчас они работают в Бергамо, оказывая помощь местному населению. Также Москва поставила Италии мобильный комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфекции и оборудование для оказания помощи пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии.