МИД Италии поблагодарил Россию за солидарность и гуманитарную помощь в условиях пандемии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в критичной ситуации с пандемией коронавируса.

Министр отметил, что Москва совершила жест помощи и солидарности, сообщает РИА Новости. По словам Ди Майо, после оказанной помощи Италия не боится попасть в зависимость от какой-либо страны.

В одной из местных газет la Stampa появилась информация, что для Италии якобы бесполезны 80% поставок из России. Автор статьи заявил, что Москва помогла Риму только из-за геополитических интересов. Однако, по словам посла РФ Сергея Разова, обвинения бездоказательны, а Россия рискует здоровьем своих специалистов.

Сейчас Италия занимает второе место в мире и первое в Европе по количеству зараженных коронавирусом. Зарегистрировано более 86 тыс. случаев инфицирования. Россия отправила несколько военных самолетов в Италию с медоборудованием и специалистами в качестве оказания помощи в непростой ситуации.