Депутат Онищенко поддержал ограничительные меры петербургских властей

Власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничения перед внеплановыми выходными. Северная столица вместе со всей Россией намерена противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

Кафе, бары, рестораны, торговые центры, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых, не будут работать с 28 марта. Ранее петербургские власти распорядились закрыть фитнес-центры, кинотеатры и театры.

Ограничительные меры вводятся для того, чтобы не повторить итальянскую практику. На территории Европы вирус распространился быстро, сейчас количество погибших в сутки превышает 600 человек.

Бывший главный врач России и действующий депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал ограничения журналистам "Невских новостей". Он назвал действия по предотвращению распространения инфекции мерами на опережение. Такой шаг действительно может повлиять положительный исход.

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации. Он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, он призвал всех жителей страны побыть дома.