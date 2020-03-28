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Роспотребнадзор проверит свыше 700 россиян, вернувшихся из Таиланда в Хабаровск

Роспотребнадзор проверит свыше 700 россиян, вернувшихся из Таиланда в Хабаровск

 Количество инфицированных коронавирусом в Бурятии за сутки достигло восьми человек

Количество инфицированных коронавирусом в Бурятии за сутки достигло восьми человек
Польша отметила вклад России в борьбу с коронавирусом в Италии

Польша отметила вклад России в борьбу с коронавирусом в Италии

 МИД Италии поблагодарил Россию за солидарность и гуманитарную помощь в условиях пандемии

МИД Италии поблагодарил Россию за солидарность и гуманитарную помощь в условиях пандемии
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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8:49   28 Марта 2020
Политика

Депутат Онищенко поддержал ограничительные меры петербургских властей

Депутат Онищенко поддержал ограничительные меры петербургских властей

Власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничения перед внеплановыми выходными. Северная столица вместе со всей Россией намерена противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

Кафе, бары, рестораны, торговые центры, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых, не будут работать с 28 марта. Ранее петербургские власти распорядились закрыть фитнес-центры, кинотеатры и театры.

Ограничительные меры вводятся для того, чтобы не повторить итальянскую практику. На территории Европы вирус распространился быстро, сейчас количество погибших в сутки превышает 600 человек.

Бывший главный врач России и действующий депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал ограничения журналистам "Невских новостей". Он назвал действия по предотвращению распространения инфекции мерами на опережение. Такой шаг действительно может повлиять положительный исход.

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации. Он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, он призвал всех жителей страны побыть дома.

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Автор: Руслан Неглинный
#онищенко #петербург #коронавирус

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