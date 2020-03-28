Болсонару готовит антикарантинную кампанию с лозунгом "Бразилия не может остановиться"

Президент Жаира Болсонару считает, что противодействие пандемии коронавируса уничтожает экономику. Глава государства проверяет на сторонниках рекламную кампанию с призывом "Бразилия не может остановиться".

Видео пока не опубликовано официально и распространяется в соцсетях и группах сторонников Болсонару в WhatsApp. В нем закадровый голос называет профессии, ради которых "Бразилия не может остановиться", и сообщает о компаниях, которым приходится закрываться и увольнять рабочих.

Лидеры оппозиции резко раскритиковали ролик и назвали бойкот карантина, рекомендованного ВОЗ, покушением на жизнь и здоровье бразильцев. Правительство Болсонару намерено сохранять экономическую активность в стране перед угрозой экономического коллапса, но местные власти вводят строгие карантинные меры на территориях штатов и городов.

По последним данным бразильского минздрава, жертвами нового коронавируса уже стали 19 человек. Всего зафиксировано 3417 подтвержденных случаев заражения.