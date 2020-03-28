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8:03   28 Марта 2020
Общество

Роспотребнадзор проверит свыше 700 россиян, вернувшихся из Таиланда в Хабаровск

Роспотребнадзор проверит свыше 700 россиян, вернувшихся из Таиланда в Хабаровск

Сотрудники Роспотребнадзора проверят прибывших из Таиланда в Хабаровск россиян. В скором времени на родину вернутся еще более 400 соотечественников.

Российских граждан в хабаровском аэропорту встретили сотрудники Роспотребнадзора и санитарные врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников воздушной гавани. Специалисты делят пассажиров на группы в 30 человек и проверяют состояние их здоровья. Таким образом можно исключить фактор паники и столпотворения. 

"По информации УМВД, всех прибывших вносят в специальную базу данных, которую передают в краевой минздрав и в федеральную полицейскую базу", — цитирует издание слова источника.

Прилетевшие из-за границы граждане России обязаны соблюдать установленный двухнедельный карантинный режим, о чем свидетельствует постановление главного санитарного врача России. За нарушение карантина злоумышленникам грозит административная ответственность.

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Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #хабаровск #таиланд #коронавирус

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