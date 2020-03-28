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7:12   28 Марта 2020
Шоу-бизнес

Дэн Фоглер раскрыл сюжет третьей части "Фантастических тварей"

Дэн Фоглер раскрыл сюжет третьей части "Фантастических тварей"

Третий фильм о "Фантастических тварях" напомнит зрителям первый фильм из серии. Соответствующее заявление сделал актер Дэн Фоглер, который сыграл роль магла Якоба Ковальски в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

Актер рассказал, что уже видел сценарий к третьей части. Он отметил, что главным героям фильмам придется принять участие в большой войне, в связи с чем кинокартина будет насыщена боевыми сценами.

"Я прочитал сценарий и могу сказать, что эмоционально новая картина очень напоминает первую часть, которую я считаю великолепной", — заявил Фоглер.

Над фильмом работает компания Warner Bros., однако съемочный процесс пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом в мире. Изначально съемки должны были начаться уже весной 2020 года. Режиссером картины станет Дэвид Йейтс, работавший над двумя предыдущими частями. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кино

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