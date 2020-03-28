Назван топ-10 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Тема экологии становится все более актуальной, в связи с чем автомобилисты все чаще останавливают выбор на экологичных машинах. Эксперты назвали десять автомобилей на отечественном рынке, которые наносят минимальный вред окружающей среде.

Возглавила список гибридная модель Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid с двигателем на 680 лошадиных сил. Эта машина способна преодолеть 40 километров без выброса токсичных веществ в атмосферу. Следом расположился Jaguar XE R-Dynamic с дизельным двигателем, расход которого составляет всего 3,7 литров на сто километров. Третье место было отдано Mercedes E-Class All-Terrain с 194-сильным агрегатом.

Четвертое место эксперты отдали Land Rover Discovery Sport, дизельный агрегат которого отвечает стандартам Евро-6. Далее идет Audi Q3 с 150-сильным бензиновым мотором. Во вторую пятерку попали Skoda Kodiaq Style Plus с дизельным мотором, BMW X3 M40d с "дизелем", Volkswagen Caddy Trendline, Mitsubishi Pajero Sport Invite и Smart Fortwo III Passion.