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6:33   28 Марта 2020
Общество

Назван топ-10 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Назван топ-10 самых экологичных автомобилей на российском рынке

Тема экологии становится все более актуальной, в связи с чем автомобилисты все чаще останавливают выбор на экологичных машинах. Эксперты назвали десять автомобилей на отечественном рынке, которые наносят минимальный вред окружающей среде.

Возглавила список гибридная модель Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid с двигателем на 680 лошадиных сил. Эта машина способна преодолеть 40 километров без выброса токсичных веществ в атмосферу. Следом расположился Jaguar XE R-Dynamic с дизельным двигателем, расход которого составляет всего 3,7 литров на сто километров. Третье место было отдано Mercedes E-Class All-Terrain с 194-сильным агрегатом.

Четвертое место эксперты отдали Land Rover Discovery Sport, дизельный агрегат которого отвечает стандартам Евро-6. Далее идет Audi Q3 с 150-сильным бензиновым мотором. Во вторую пятерку попали Skoda Kodiaq Style Plus с дизельным мотором, BMW X3 M40d с "дизелем", Volkswagen Caddy Trendline, Mitsubishi Pajero Sport Invite и Smart Fortwo III Passion.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рейтинг #авто #экология

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