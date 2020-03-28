Бундестаг считает санкции США безответственным шагом в условиях пандемии коронавируса

Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные санкции в условиях пандемии коронавируса. Глава бундестага ФРГ по экономике и энергетики Клаус Эрнст назвал эти меры безответственными.

Американская санкционная политика неприемлема в текущих условиях, сообщает РИА Новости. По мнению Эрнста, Вашингтон пытается навязать свои интересы в то время, когда страны должны договариваться о компромиссах. США же наоборот пытаются поставить другие государства в невыгодное положение.

Эрнст добавил, что такой подход неприемлем и является безответственным. Санкции могут оказать влияние на простых граждан, которые не смогут из-за ограничений иметь достаточное количество медикаментов. Рестрикции должны быть сняты, уверен Эрнст.

США намерены ввести дополнительные меры против России и оказать давление на Саудовскую Аравию. Таким образом, власти хотят якобы стабилизировать цены на нефть.