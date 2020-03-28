Италия стала первой по количеству погибших от COVID-19 за минувшие сутки

Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Италии за минувшие сутки достигло почти тысячи человек. Тем самым, количество погибших с момента вспышки COVID-19 в стране превысило девять тысяч.

Информацию об этом передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Согласно его информации, итальянские медики зафиксировали 969 летальных случаев от коронавируса. По данным статистики, Италия вышла на первое место среди других стран по количеству смертей за последние 24 часа, тем самым побив свой предыдущий антирекорд — 793 человека.

Аркури также проинформировал, что по состоянию на 27 марта от пневмонии, вызванной коронавирусом, излечились 589 жителей страны.Таким образом, число выздоровевших достигло почти 11 тысяч. По последним данным, в общей сложности в Италии выявлено примерно 66,4 тысячи зараженных.