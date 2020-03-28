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 Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери
Захарова в шутку назвала медведей эффективным средством заставить людей соблюдать карантин

Захарова в шутку назвала медведей эффективным средством заставить людей соблюдать карантин

 Самолет с гумпомощью из РФ доставил в Молдавию тест-системы для диагностики коронавируса

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4:13   28 Марта 2020
Политика

Захарова в шутку назвала медведей эффективным средством заставить людей соблюдать карантин

Захарова в шутку назвала медведей эффективным средством заставить людей соблюдать карантин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над фейками о львах и тиграх, "следящих" в России за соблюдением карантина.

Пакистанский журналист на брифинге задал дипломату вопрос. Он поинтересовался, правдивая ли информация о 800 тиграх и львах президента России Владимира Путина, которые гуляют по стране и заставляют людей соблюдать карантин по коронавирусу. Дипломат назвала эту шутку смешной и заявила, что львы и тигры были бы не так полезны, сообщает ТАСС. 

"Вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", — отметила представитель МИД РФ.

Сейчас в мире зафиксировано более 587 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Из них более 131 тыс. излечились, более 26 тыс. погибли. Наиболее критичная ситуация сложилась в Китае, Италии и США. 

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Автор: Илья Романович
#мид рф #мария захарова #карантин #шутка #коронавирус

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