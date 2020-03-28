Побывавшая на одной вечеринке с Лещенко Кудрявцева сдала тест на коронавирус
Телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус и самоизолировалась после того, как побывала на одной вечеринке с певцом Львом Лещенко. Врачи обнаружили у народного артиста COVID-19.
Кудрявцева сообщила, что результаты теста будут известны через три дня. Пока звезда самоизолировалась, сообщает Федеральное агентство новостей.
Кудрявцева также попросила подписчиков серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом. Она отметила, что важно оставаться дома и соблюдать рекомендации специалистов.
Недавно стало известно, что Лещенко инфицирован коронавирусом. После этого многие звезды заволновались, потому что встречались с артистом на вечеринке. По словам Ксении Собчак, на дне рождении присутствовали Николай Басков, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Ирина Аллегрова и многие другие.