Самолет с гумпомощью из РФ доставил в Молдавию тест-системы для диагностики коронавируса

Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Молдавию в пятницу вечером. Об этом сообщил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.

Специалисты из России доставили тест-системы для диагностики коронавируса. Кроме того, на борту самолета находились граждане Молдавии, которые не смогли вернуться из РФ на родину до введения чрезвычайного положения на территории страны.

Самолеты из Молдавии в Россию отправятся в пятницу и субботу. Россияне по той же причине не успели покинуть республику. Кроме того, президент Молдавии Игорь Додон выразил РФ благодарность за оказанную его стране помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.