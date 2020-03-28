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 Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю

Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю
Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

 Эрдоган заявил о закрытии авиасообщения между Турцией и другими странами из-за COVID-19

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1:56   28 Марта 2020
Политика

Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

Турецкое грузовое судно вынужденно изменило курс после того, как привлекло внимание французского фрегата "Прованс" в рамках операции "Морской страж".

Турция регулярно нарушает эмбарго на поставки оружия Ливии и продолжает это делать даже на фоне пандемии коронавируса. Показавшееся подозрительным судно могло перевозить ЗРК для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, сообщает издание iReactor. Анкара регулярно ввозит в Ливию вооружение и технику для террористов, поддерживающих ПНС в борьбе с силами Ливийской национальной армии (ЛНА). 

Сирийские боевики при помощи Анкары регулярно поступают в банды главаря ПНС Фаейза Сарраджа. Турецкий президент Реджеп Эрдоган вмешивается во внутренние дела иностранного государства, способствуя дальнейшей эскалации внутриливийского конфликта, несмотря на действующий с 12 января в Ливии режим прекращения боевых действий. В результате атак ПНС на позиции ЛНА погибают и мирные граждане.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #корабль #боевики #ливия #лна #пнс ливии

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