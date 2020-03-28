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0:53   28 Марта 2020
Политика

Эрдоган заявил о закрытии авиасообщения между Турцией и другими странами из-за COVID-19

Эрдоган заявил о закрытии авиасообщения между Турцией и другими странами из-за COVID-19

Турция будет закрыта для международных авиасообщений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Прекращение авиасообщения является одной из мер борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Теперь международные авиаперевозки отменены, на поездки нужно получить разрешить у губернаторов. Также турецкий лидер напомнил, что народ должен самоизолироваться, а работодатели оставить в компаниях минимальный штат персонала.

Он также отметил, что у Турции нет проблем с количеством продуктов. Кроме того, государство обладает необходимыми тестами, масками и лекарствами. 

"Есть те, кто пытается продавать товары на черном рынке, мы боремся с этим. В Турции достаточно мест в реанимации", — добавил Эрдоган.

По словам президента Турции, на данный момент в стране зафиксировано 42 случая выздоровления от коронавируса. Однако 344 пациента еще находятся в реанимации. 

Всего в стране выявлено более 5 тыс. случаев заражения. В Турции закрыты кафе, парикмахерские, парки, торговые центры и другие общественные места. Работают продуктовые магазины и аптеки. Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. 

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Автор: Ирина Большунова
#турция #авиасообщение #реджеп тайип эрдоган #коронавирус

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