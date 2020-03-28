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Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

 Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю

Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю
Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

Турецкое судно не смогло выгрузиться в Ливии из-за вмешательства французского фрегата

 Эрдоган заявил о закрытии авиасообщения между Турцией и другими странами из-за COVID-19

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0:34   28 Марта 2020
Общество

Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

Супружеская пара, заразившаяся коронавирусом за рубежом, выздоровела в Тверской области. Региональное правительство рассказало о выписке пациентов.

Мужчина и женщина — 37 и 35 лет — проходили лечение в Калининградской районной клинической больнице. Они 11 дней провели в специализированном отделении больницы и получали необходимую помощь. Теперь в регионе остался один больной коронавирусной инфекцией. 

Специалисты вновь проверили мужчину и женщину на коронавирус. Анализы оказались отрицательными. Кроме того, на протяжении болезни самочувствие пациентов было удовлетворительным.

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Автор: Ирина Большунова
#тверская область #врачи #коронавирус

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