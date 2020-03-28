Врачи вылечили супружескую пару от коронавирусной инфекции в Твери

Супружеская пара, заразившаяся коронавирусом за рубежом, выздоровела в Тверской области. Региональное правительство рассказало о выписке пациентов.

Мужчина и женщина — 37 и 35 лет — проходили лечение в Калининградской районной клинической больнице. Они 11 дней провели в специализированном отделении больницы и получали необходимую помощь. Теперь в регионе остался один больной коронавирусной инфекцией.

Специалисты вновь проверили мужчину и женщину на коронавирус. Анализы оказались отрицательными. Кроме того, на протяжении болезни самочувствие пациентов было удовлетворительным.