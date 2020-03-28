Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю

Росгвардия будет работать в штатном режиме во время нерабочей недели из-за карантина.

Росгвардейцы будут патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка в период с 28 марта по 5 апреля, сообщает РИА Новости. Штатный режим работы сохранится, несмотря на выходные.

Личный состав будет также обеспечивать безопасность общества. Кроме того, сотрудникам выдадут средства индивидуальной защиты. Отмечается также, что в Москве росгвардейцы продолжат информировать пожилых людей о ситуации с коронавирусом.

Недавно президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим для предотвращения распространения коронавируса. Работодатели будут обязаны сохранить за сотрудниками зарплату в полном размере.