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0:09   28 Марта 2020
Общество

Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю

Росгвардейцы продолжат охранять общественный порядок в нерабочую неделю

Росгвардия будет работать в штатном режиме во время нерабочей недели из-за карантина.

Росгвардейцы будут патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка в период с 28 марта по 5 апреля, сообщает РИА Новости. Штатный режим работы сохранится, несмотря на выходные. 

Личный состав будет также обеспечивать безопасность общества. Кроме того, сотрудникам выдадут средства индивидуальной защиты. Отмечается также, что в Москве росгвардейцы продолжат информировать пожилых людей о ситуации с коронавирусом.

Недавно президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим для предотвращения распространения коронавируса. Работодатели будут обязаны сохранить за сотрудниками зарплату в полном размере.

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Автор: Борис Нестеров
#росгвардия #карантин #выходные #коронавирус

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