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"МБХ Медиа" и "Открытые медиа" Ходорковского возглавили рейтинг антироссийских СМИ

"МБХ Медиа" и "Открытые медиа" Ходорковского возглавили рейтинг антироссийских СМИ

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23:47   27 Марта 2020
Политика

"МБХ Медиа" и "Открытые медиа" Ходорковского возглавили рейтинг антироссийских СМИ

"МБХ Медиа" и "Открытые медиа" Ходорковского возглавили рейтинг антироссийских СМИ

"МБХ Медиа" одиозного олигарха Михаила Ходорковского вышло на первую ступень "пьедестала" в рейтинге антироссийских СМИ, который составило Федеральное агентство новостей.

Это уже 13-й выпуск рейтинга. Ресурс Ходорковского опубликовал 86 антироссийских материалов. На втором месте оказалось, перескочив сразу через пять строчек, другое СМИ Ходорковского — "Открытые медиа" (83 антироссийских статьи). Согласитесь, становится сразу видно, кто больше всех ненавидит Россию. Третью позицию занял Deutsche Welle (82 материала). Лидеры предыдущих рейтингов, "Новая газета" и "Эхо Москвы", на сей раз в первую тройку не вошли.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 13

С 18 по 24 марта редакции антироссийских СМИ активно распространяли фейк о дефиците аппаратов искусственной вентиляции легких, который угрожает России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Еще одна популярная "новость" состояла в том, что в Италии якобы не ценят медицинскую помощь со стороны России и считают ее бесполезной.

Также антироссийские СМИ подхватили и начали насаждать повсеместно мнение координатора региональных отделений общественного движения "Голос" Виталия Аверина, что Владимир Путин якобы не имел права переносить голосование по поправкам в конституцию, забывая, что при возникновении угрозы населению от коронавирусной инфекции полномочия главы государства расширяются.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #ходорковский #сми #фан #коронавирус

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