Вишневскому отказали в возбуждении уголовного дела против Nation News

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга отклонили заявление депутата ЗакСа Бориса Вишневского о возбуждении уголовного дела в отношении издания Nation News, которое якобы опубликовало ложную информацию.

В ноябре 2019 года депутат Законодательного собрания от петербургского отделения партии "Яблоко" обратился в полицию по факту о "клевете" в его адрес в материале информационного агентства Nation News. Журналистам о нарушениях рассказала бывшая студентка Вишневского из РГПУ имени Герцена. Она обвинила преподавателя в регулярных домогательствах по отношению к четырем юным девушкам.

Позднее автор заявлений подтвердила свои слова на камеру. Соответствующая видеозапись была обнародована на сайте Nation News. Также девушка добавила, что вполне допускает возможность аналогичных действий интимного характера по отношению к несовершеннолетним. Полиция Санкт-Петербурга после проведения соответствующих материалов по оценке деятельности Nation News сочла доказательную базу Вишневского безосновательной для возбуждения уголовного дела о клевете.