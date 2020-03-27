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 Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19
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21:20   27 Марта 2020
Политика

Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

Роскомнадзор потребовал от сетевых ресурсов удалить вбросы о стягивании Росгвардии в Москву и предстоящем закрытии города в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

Сегодня Генпрокуратура потребовала у ведомства удалить с нескольких интернет-ресурсов ложную информацию, касающуюся стягивания к Москве бойцов Росгвардии в связи с якобы закрытием города из-за коронавирусной пандемии. 

"На основании данного требования администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации", — сообщили в ведомстве. 

О каких интернет-ресурсах идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили. При этом отмечается, что сотрудники Росгвардии пользуются автотехникой для тренировок в рамках подготовки парада Победы. 

Ранее телеканал "Царьград" сообщил, что олигарх Михаил Ходорковский опубликовал в соцсетях видео с проезжающей колонной бронетехники и подписью "Без комментариев".

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Автор: Илья Романович
#росгвардия #фейк #коронавирус

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