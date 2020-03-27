Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесена из-за коронавируса, заявили в офисе генсека ООН.

Такое решение принято из-за распространения по миру коронавирусной инфекции и роста числа заболевших. Известно, что инициатива о переносе принадлежит председателю обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Слаувинену. Он направил письмо странам-членам ООН с просьбой перенести мероприятие. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, конференция состоится в течение года. Точная дата пока не названа.