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 Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса

Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса
МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

 Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

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Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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20:41   27 Марта 2020
Общество

Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса

Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесена из-за коронавируса, заявили в офисе генсека ООН.

Такое решение принято из-за распространения по миру коронавирусной инфекции и роста числа заболевших. Известно, что инициатива о переносе принадлежит председателю обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Слаувинену. Он направил письмо странам-членам ООН с просьбой перенести мероприятие. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, конференция состоится в течение года. Точная дата пока не названа. 

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Автор: Ирина Большунова
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