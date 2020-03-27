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 Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса

Конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия перенесли из-за коронавируса
МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

 Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

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20:26   27 Марта 2020
Политика

Судан считает смерть главы обороны политическим заговором западных стран

Судан считает смерть главы обороны политическим заговором западных стран

Суданцы считают, что погибший министр обороны Джамаль Омар был точкой опоры в планах западных спецслужб в дискредитации национальной безопасности Судана.

Суданские специалисты предполагают, что убитый глава обороны мог владеть потенциально опасной информацией о связях бывшего руководителя суданской разведки Салаха Гоша с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ). Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Салах Гош обучал завербованных террористов "Аль-Каиды", которые затем отправлялись в расположение нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эксперты заявляют, что в смерти Джамаля Омара имеется след Гоша.

В Судане уверены — Джамаль Омар не мог умереть от сердечного приступа, что является якобы официальной причиной смерти бывшего министра.

Зарубежные СМИ сообщали, что на премьер-министра Судана Абдалла Хамдука было совершено покушение. Его автомобиль был подорван. Хамдук заявил, что его здоровью ничего не угрожает, передает телеканал RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#судан

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