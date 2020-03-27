Судан считает смерть главы обороны политическим заговором западных стран

Суданцы считают, что погибший министр обороны Джамаль Омар был точкой опоры в планах западных спецслужб в дискредитации национальной безопасности Судана.

Суданские специалисты предполагают, что убитый глава обороны мог владеть потенциально опасной информацией о связях бывшего руководителя суданской разведки Салаха Гоша с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ). Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Салах Гош обучал завербованных террористов "Аль-Каиды", которые затем отправлялись в расположение нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эксперты заявляют, что в смерти Джамаля Омара имеется след Гоша.

В Судане уверены — Джамаль Омар не мог умереть от сердечного приступа, что является якобы официальной причиной смерти бывшего министра.

Зарубежные СМИ сообщали, что на премьер-министра Судана Абдалла Хамдука было совершено покушение. Его автомобиль был подорван. Хамдук заявил, что его здоровью ничего не угрожает, передает телеканал RT.