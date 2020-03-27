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МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

МИД: политического контекста в оказании РФ помощи Италии в борьбе с коронавирусом нет

 Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19

Роскомнадзор опроверг фейк о стягивании росгвардейцев в Москву из-за COVID-19
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

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20:26   27 Марта 2020
Общество

Пожилая пациентка без легкого скончалась в Москве от осложнений

Пожилая пациентка без легкого скончалась в Москве от осложнений

Госпитализированная в одну из столичных инфекционных больниц 56-летняя женщина потеряла легкое в результате онкологического заболевания.

Скончавшаяся в Москве пациентка с левосторонней пневмонией умерла от осложнений, связанных с полиорганной недостаточностью, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно официальной информации, женщина поступила в больницу с левосторонней пневмонией. Одно из легких пациентка ранее потеряла из-за онкологического заболевания. Согласно данным медиков, смерть наступила при нарастающей полиорганной недостаточности и осложнений, связанных с деятельностью дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #россия #коронавирус

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