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20:21   27 Марта 2020
Общество

Беглов назвал самоизоляцию на фоне COVID-19 разумной предосторожностью

Беглов назвал самоизоляцию на фоне COVID-19 разумной предосторожностью

Горожанам необходимо соблюдать режим самоизоляции в рамках нерабочей недели, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Нерабочая неделя продлится до 5 апреля с сохранением заработной платы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, обратившийся к гражданам 25 марта. Глава российского государства поблагодарил врачей, борющихся с COVID-19, подробнее о котором можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, Владимир Путин анонсировал ряд мер, которые реализует российское правительство с целью поддержки граждан в сложившейся ситуации.

По мнению губернатора Петербурга, жители Северной столицы должны серьезно отнестись к распоряжению президента касательно нерабочей недели. Александр Беглов напомнил, что, нарушая режим самоизоляции, можно столкнуться с ответственностью, в том числе и уголовной. Самоизоляция – это не заключение, пояснил губернатор, а разумная предосторожность.

Власти Петербурга делают все возможное, чтобы обезопасить граждан от коронавирусной инфекции. В частности, в городе отменены мероприятия численностью более 50 человек. Кроме того, в рамках нерабочей недели будут закрыты некоторые организации. Плюс ко всему не будут работать бары, ночные клубы, рестораны и кафе. Также ограничена работа фитнес-клубов.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #беглов #самоизоляция

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