ПНС отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии издало указ, запрещающий размещение инфицированных COVID-19 в ливийских больницах, пишут СМИ.

Как передает ФАН, соответствующее распоряжение издал глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башага. Документ был адресован всем ливийским медучреждениям, а также региональным начальникам безопасности и предводителю входящей в состав "МВД" группировки RADA Абделю Рауфу Карре.

Согласно указу, лица с симптомами коронавирусной инфекции должны направляться в тюремные больницы. Информацию подтвердил ливийский новостной источник в Twitter. Согласно сообщению, террористическим ПНС Ливии намеренно принято решение о размещении зараженных в тюрьмах для распространения инфекции среди заключенных.

В тюрьмах ПНС Ливии находится множество политзаключенных и противников террористического режима главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Также в незаконной тюрьме "Митига" находятся похищенные российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых почти год удерживают боевики без каких-либо оснований. Специалистам так и не были предъявлены обвинения. Начальником "Митиги" является военный преступник Абдель Рауф Карра.