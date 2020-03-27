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Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

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19:16   27 Марта 2020
Общество

Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Высокий спрос на туалетную бумагу у россиян продержался два-три дня, заявил коммерческий директор бумажной фабрики "Милея" Андрей Аксенов. Наибольший ажиотаж фиксировался с 16 по 19 марта.

Сейчас уровень спроса на туалетную бумагу снизился до обычного, отметил Аксенов. Больше всего продукции продали в период, когда россияне массово скупали гречку. Платформа "Такском" зафиксировала 47-прпоцентный рост объема продаж туалетной бумаги.

Аксенов в комментарии порталу iReactor добавил, что к увеличению потребительского спроса мощности завода полностью готовы. Производитель ожидает возможный рост объемов продаж незадолго до начала нерабочей недели. Распространение коронавирусной инфекции и связанный с ним карантин заставляют россиян активнее закупаться различными продуктами питания.

В то же время, естественная подвижность человека сокращается, а выработка гормона стресса, наоборот, увеличивается. В результате долгое нахождение в режиме самоизоляции может пагубно отразится на весе человека. Фитнес-эксперт рассказала, как избежать резкого набора массы, вынужденно пребывая в четырех стенах.

Подробное освещение эпидемиологической ситуации в России и мире дает портал стопкоронавирус.рф. На сайте публикуется актуальная и проверенная информация о числе зараженных, способах профилактики инфекции и карта распространения заболевания.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #туалетная бумага #коронавирус

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