Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Высокий спрос на туалетную бумагу у россиян продержался два-три дня, заявил коммерческий директор бумажной фабрики "Милея" Андрей Аксенов. Наибольший ажиотаж фиксировался с 16 по 19 марта.

Сейчас уровень спроса на туалетную бумагу снизился до обычного, отметил Аксенов. Больше всего продукции продали в период, когда россияне массово скупали гречку. Платформа "Такском" зафиксировала 47-прпоцентный рост объема продаж туалетной бумаги.

Аксенов в комментарии порталу iReactor добавил, что к увеличению потребительского спроса мощности завода полностью готовы. Производитель ожидает возможный рост объемов продаж незадолго до начала нерабочей недели. Распространение коронавирусной инфекции и связанный с ним карантин заставляют россиян активнее закупаться различными продуктами питания.

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