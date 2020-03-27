Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта

Министерства транспорта Московской области проинформировали жителей об изменении в работе общественного транспорта в период с 28 марта по 5 апреля.

Информацию об изменении работы перевозчиков вывесят на остановках. Также запущенно аудиооповещение пассажиров о переходе на расписание выходного дня.

Сотрудники областного Минтранса рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с изменениями и сократить поездки в трамваях, автобусах, троллейбусах и в метро.

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