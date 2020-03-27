Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

 Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта

Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта
ПНС отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

ПНС отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

 "Команда 29" готовила провокационное интервью по заказу Запада

"Команда 29" готовила провокационное интервью по заказу Запада
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

Российский производитель туалетной бумаги заявил о нормализации спроса на продукцию

 Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта

Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта
ПНС отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

ПНС отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

 "Команда 29" готовила провокационное интервью по заказу Запада

"Команда 29" готовила провокационное интервью по заказу Запада
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
19:12   27 Марта 2020
Общество

Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта

Общественный транспорт в Подмосковье сообщил об изменениях общественного транспорта

Министерства транспорта Московской области проинформировали жителей об изменении в работе общественного транспорта в период с 28 марта по 5 апреля.

Информацию об изменении работы перевозчиков вывесят на остановках. Также запущенно аудиооповещение пассажиров о переходе на расписание выходного дня. 

Сотрудники областного Минтранса рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с изменениями и сократить поездки в трамваях, автобусах, троллейбусах и в метро.

По последним данным известно, что на территории Российской Федерации зарегистрировано 1036 случая заболевания коронавирусом. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #общественный транспорт #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...