"Команда 29" готовила провокационное интервью по заказу Запада

Глава "Саамского парламента Кольского полуострова" Валентина Совкина и сотрудничающие с изданием "7х7" журналисты готовили провокационное интервью по заказу западных НКО. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

По данным Федерального агентства новостей, Совкина работала над интервью о нарушении прав коренных народов Севера в России, якобы имеющем место быть. Источник агентства сообщает, что за организацию акции отвечает сотрудница "Команды 29" Татьяна Торочешникова.

В ожидаемой провокации примут участие СМИ и активисты, которые пытались годами радикализировать саамское (саамы — малочисленный финно-угорский народ. — Прим. ред.) настроение в России.

Отметим, в 2008 году Совкина создала "Саамский парламент", участники которого разделились на две группы. Первая хотела сотрудничать с руководством Мурманской области, а вторая — уйти в оппозицию, требуя новых привилегий. Совкина поддерживала радикальный вариант.

В 2012 году случился громкий скандал. Совкина потребовала поднять рядом со зданием правительства Мурманской области якобы свой "народный флаг". Однако тогда же выяснилось, что флаг не имеет никакого отношения к саамам. Его разработал норвежский дизайнер по заказу норвежского правительства. Аналогичная ситуация была и с гимном "парламента", слова и музыку к которому также написали норвежцы.