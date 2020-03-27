Эксперты Минздрава РФ рассказали о новых методах борьбы с коронавирусом

Эксперты Министерства здравоохранения России обновили рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Пресс-служба ведомства выпустила уже четвертую редакцию документа.

Специалисты минздрава постоянно находятся в контакте с зарубежными коллегами. Исследователи проводят испытания и делятся друг с другом опытом, полученным из лечения заболевших пациентов. Благодаря этому появился ряд новых рекомендаций.

Новый документ теперь содержит раздел о лабораторной диагностике COVID-19. Эксперты обновили информацию о схемах лекарственной терапии. Анализ данных, полученных из опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, следствием которой стала коронавирусная инфекция, позволил выделить ряд действенных препаратов. В число медикаментов вошли лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин и препараты интерферонов.

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с подтвержденным диагнозом COVID-19. Актуальную информацию о заболевании стоит отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.