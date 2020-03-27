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18:01   27 Марта 2020
Политика

Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

Нелегитимное ПНС Ливии погрязло в сотрудничестве с террористами

Призыв главы ФЗНЦ Александра Малькевича разорвать любые дипломатические отношения с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) вполне закономерный. Об этом заявил член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов.

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что ПНС было создано в 2015 году как результат Схиратского соглашения. Предполагалось, что "правительство" урегулирует кризис руками самих ливийцев без всякого внешнего вмешательства. Тогда же была создана Палата представителей Ливии, ставшая единственным законным органом власти. 

Согласно Схиратскому соглашению в Ливии предполагалось создание нового правительства, членов которого должен был выбрать тогда еще депутат Файез Саррадж (после влияния Запада).

Однако Палата представителей, увидев список членов правительства, отвергла его. Дело в том, что в документе фигурировали лишь имена террористов, участвовавших в свержении легитимного лидера страны Муаммара Каддафи.

Саррадж проигнорировал требование изменить список, а Палата представителей не стала его принимать. Из-за противоречия в стране начался кризис, который не удалось разрешить до сих пор.

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Автор: Кристина Мокроусова
#малькевич #саррадж #пнс ливии

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