Эксперт Шапкин объяснил вред от запрета на продажу алкоголя при коронавирусе

Инициатива по введению запрета на продажу крепкого алкоголя в условиях распространения коронавируса принесет больше вреда, чем пользы, уверен председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Продажа крепкого алкоголя оправдана в том числе и потому, что его можно использовать как антисептик, уверен Шапкин. Он отметил, что 60% спирт для дезинфекции не нужен, достаточно и той концентрации, что есть в водке.

"Как минимум как антисептик в условиях, когда этих антисептиков нет и наблюдается острый дефицит, использовать ту же самую водку, пусть и недорогую, вполне нормально", – заметил эксперт в комментарии телеканалу "360".

Председатель Национального союза защиты прав потребителей обратил внимание, что контролировать запрет на продажу крепких напитков будет практически невозможно. Помимо этого, Шапкин уверен в росте сбыта нелегального алкоголя в условиях "сухого закона".

Инициативу о временном запрете на продажу спиртосодержащих напитков крепостью более 9 градусов выдвинул глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он предложил продавать в одни руки не более бутылки крепкого алкоголя при единовременной покупке. Портал стопкоронавирус.рф регулярно публикует актуальную и достоверную информацию о текущей эпидемиологической обстановке в России и мире. На сайте можно узнать не только статистические данные, но и методы профилактики инфекции COVID-19.