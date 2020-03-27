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17:51   27 Марта 2020
Общество

Эксперт Шапкин объяснил вред от запрета на продажу алкоголя при коронавирусе

Эксперт Шапкин объяснил вред от запрета на продажу алкоголя при коронавирусе

Инициатива по введению запрета на продажу крепкого алкоголя в условиях распространения коронавируса принесет больше вреда, чем пользы, уверен председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Продажа крепкого алкоголя оправдана в том числе и потому, что его можно использовать как антисептик, уверен Шапкин. Он отметил, что 60% спирт для дезинфекции не нужен, достаточно и той концентрации, что есть в водке.

"Как минимум как антисептик в условиях, когда этих антисептиков нет и наблюдается острый дефицит, использовать ту же самую водку, пусть и недорогую, вполне нормально", – заметил эксперт в комментарии телеканалу "360".

Председатель Национального союза защиты прав потребителей обратил внимание, что контролировать запрет на продажу крепких напитков будет практически невозможно. Помимо этого, Шапкин уверен в росте сбыта нелегального алкоголя в условиях "сухого закона". 

Инициативу о временном запрете на продажу спиртосодержащих напитков крепостью более 9 градусов выдвинул глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он предложил продавать в одни руки не более бутылки крепкого алкоголя при единовременной покупке. Портал стопкоронавирус.рф регулярно публикует актуальную и достоверную информацию о текущей эпидемиологической обстановке в России и мире. На сайте можно узнать не только статистические данные, но и методы профилактики инфекции COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #алкоголь #коронавирус

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